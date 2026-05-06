Dannie May、ボーカル・マサからの“電話”にて結成の地・渋谷でゲリラフリーライブ開催発表
Dannie Mayが、5月9日に東京・渋谷にてゲリラフリーライブを敢行することを発表した。
注目すべきはその解禁手法だ。数日前から渋谷の複数の街頭ビジョン・駅中広告・タワーレコード渋谷店特設展示などに掲出されていた謎のメッセージ「05.09 at Shibuya? BE READY.」。本日18時、その答えが明かされた。
公式が提示した特設URLにアクセスすると、ボーカル・マサからの“電話”の着信画面が表示される。応答したファンだけが、マサ本人の口からゲリラライブ決行の知らせを受け取るという、SNS時代ならではの体験型サプライズが仕掛けられていた。
Dannie Mayの結成の地である渋谷では、5月4日より大規模な広告ジャック「#DannieMay渋谷ジャック」が始動している。渋谷駅構内の田都ビッグ4広告、街頭ビジョン8基にて15秒のプロモーション映像を展開し、さらに5月5日からはタワーレコード渋谷店3F催事スペースにて期間限定特設展示「#ネガティヴジャンキー」をスタートさせている。
タワーレコード渋谷店3F特設スペースでは、5月13日リリースの新曲「ネガティヴジャンキー」がリリースに先んじて完全先行試聴可能。このスペースでしか体験できない楽曲先行体験となる。さらに、Dannie Mayアー写フォトスポットの設置、3rdアルバム『MERAKI』購入者限定特典としてサイン入りポスターのプレゼント、SNSキャンペーンとしてジャケ写ステッカーの無料配布など、ファン参加型の企画が多数用意されている。
なお、フリーライブの会場は後日発表とのことなので、続報をお待ちいただきたい。
◾️Dannie May ゲリラフリーライブ
日時：2026年5月9日（土）15:00頃
場所：東京・渋谷某所（後日発表）
▼特設URL（着信体験）
https://danniemay-call.pages.dev/
※オフィシャル投稿はDannie May Xアカウントからの投稿をご参照ください。
https://x.com/DannieMay_info
◾️#DannieMay渋谷ジャック
期間：2026年5月4日（月）〜5月10日（日）
・渋谷駅中広告（地下・田都ビッグ4）
・渋谷街頭ビジョン × 8
◾️タワーレコード渋谷店 期間限定特設展示「#ネガティヴジャンキー」
期間：2026年5月5日（火）〜5月11日（月）
場所：タワーレコード渋谷店 3F 催事スペース
https://towershibuya.jp/news/2026/05/04/228484
◾️「ネガティヴジャンキー」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://ffm.to/negativejunkie
■3rdアルバム『MERAKI』
2026年1月7日（水）リリース
購入：https://dannie.lnk.to/meraki_CD
▼形態・価格
・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）
・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）
発売元：SKID ZERO
▼収録内容
＜CD＞
1.MERAKI
2.色欲
3.未完成婚姻論
4.りできゅらす
5.ラストパレード
6.創造ゲーム
7.春を交わして
8.FUNKY MUSIC!!
9.ユニーク
10.FULL PRIDE
11.レアライフ
＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ
2025.07.12
Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL
at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録
▼購入者特典 ※両形態共通
・特典CD（1曲入り）
新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉
◾️＜Dannie May TOUR 2026「YOKAI」＞
2026年
10月3日（土）名古屋 CLUB QUATTRO
10月4日（日）大阪 BIGCAT
10月9日（金）Zepp DiverCity
▼チケット販売情報
Official HP二次先行：〜2026/5/18（月）23:59
https://w.pia.jp/t/danniemay-tour26/
関連リンク
◆Dannie May オフィシャルサイト
◆Dannie May オフィシャルX
◆Dannie May オフィシャルInstagram
◆Dannie May オフィシャルTikTok