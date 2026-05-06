◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)

DeNAは広島に大敗。相川亮二監督は試合後、先発し5回途中8失点の深沢鳳介投手へ苦言を呈しました。

試合前時点で深沢投手は今季プロ初先発含む2試合に投げ、それぞれ4回と5回途中で降板。そしてファームでの再調整を経て臨んだこの日のマウンドでしたが、この試合も5回までもたず降板しました。

深沢投手の投球を「決して悪い投球ではなかった」とした相川監督。しかし「何とかこの連戦中、5回は投げ切ってほしいという中でスタートしたが、3度目(の先発)で5回を投げ切れなかった。先発投手の役割としてしっかり調整をしてきたのであれば、やっぱり5、6回は投げ切ってほしい」と、先発の責任を果たすことを求めます。

「当然いいものもあって投球は決して悪くはないが、ゲームを作っていくというところを深沢にも求めていきたい」と語りました。

一方の打線は広島先発・栗林良吏投手の前に苦戦。7回までわずか3安打で無得点に抑えられました。「0(点)が続いているとはいえ、何とか攻略しようとしてプラン立てていったが、なかなか上手くいかなかった。積極的にいった中で結果が出なかった」と振り返りました。

9連戦の最終戦を落とし、連戦は4勝4敗1分けという結果に。「(今日の結果で)“5割なのか”“2つ貯金ができるのか”という、こういうゲームをしっかり取っていかなければ、上にはのぼっていけない。チームとしてこういうゲームを取れるように。取らなきゃいけないゲームを取れるチームにみんなでしていきたい」と総括しました。