【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは近畿地方の電車
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、戦場などで使う言葉、特定の地域で親しまれている交通機関、そして金融実務で用いられる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。歴史的な表現から社会の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
よ□□
い□□つどう
かわ□□がた
ヒント：城や陣地に向かって攻めてくる側の軍勢や人のこと。三重県を走る交通機関の名称。遠隔地への送金や代金の回収に用いられる有価証券のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せて」を入れると、次のようになります。
よせて（寄せ手）
いせてつどう（伊勢鉄道）
かわせてがた（為替手形）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古典的な表現、公共交通機関の名称、そして経済活動を支える重要な仕組みという、異なる分野の言葉を組み合わせました。共通の「せて」という音が、緊迫した場面から、鉄路を走る響き、そして厳格な商取引の用語までをスムーズにつないでいます。音の構成を意識することで、言葉が持つ多彩な役割を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、戦場などで使う言葉、特定の地域で親しまれている交通機関、そして金融実務で用いられる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。歴史的な表現から社会の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
よ□□
い□□つどう
かわ□□がた
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正解：せて正解は「せて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せて」を入れると、次のようになります。
よせて（寄せ手）
いせてつどう（伊勢鉄道）
かわせてがた（為替手形）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古典的な表現、公共交通機関の名称、そして経済活動を支える重要な仕組みという、異なる分野の言葉を組み合わせました。共通の「せて」という音が、緊迫した場面から、鉄路を走る響き、そして厳格な商取引の用語までをスムーズにつないでいます。音の構成を意識することで、言葉が持つ多彩な役割を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)