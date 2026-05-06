「こういう夫婦になりたかったな」庄司智春＆藤本美貴、娘演出のラブラブショット！ 「幸せな写真やん」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月6日、自身のInstagramを更新。GWに家族で多摩川を散歩した様子を披露しました。
【写真】庄司智春＆藤本美貴のラブラブショット！
庄司さんは「結果 多摩川でお散歩で全然楽しめたねって 話して帰りました 途中 次女が貴重品を持ってくれてる 番組アシスタントプロデューサーに見えて それも楽しかった 本人は演出家のつもり ちなみに大事に抱えてるのは エクレアです」と続けました。
コメントでは「GW、この投稿に癒されました」「本当に本当に素敵な家族過ぎて泣ける」「めっちゃいい夫婦」「登場人物みんな尊い！」「なんっ！ もうっ！ 幸せな写真やん‼」「こういう夫婦になりたかったな」「どこに行くかより誰と過ごすかですよね」などの声が寄せられています。
【写真】庄司智春＆藤本美貴のラブラブショット！
「多摩川でお散歩で全然楽しめたねって」庄司さんは「どこに行っても混んでるから 多摩川へお散歩 長女が写真を撮ってくれて 次女が 肩組んじゃいなよ〜 2人でハート作って〜 などとかなり演出が入り それに家族でずっと爆笑してた」とつづり、11枚の写真を投稿。多摩川の河川敷で妻・藤本美貴さんと並んで座り、次女の演出によって肩を組んだり、2人でハートマークを作ったりするラブラブな夫婦ショットを披露しています。
コメントでは「GW、この投稿に癒されました」「本当に本当に素敵な家族過ぎて泣ける」「めっちゃいい夫婦」「登場人物みんな尊い！」「なんっ！ もうっ！ 幸せな写真やん‼」「こういう夫婦になりたかったな」「どこに行くかより誰と過ごすかですよね」などの声が寄せられています。