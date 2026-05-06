◇セ・リーグ ヤクルト5―0巨人（2026年5月6日 東京D）

ヤクルトは6日の巨人戦に5―0で快勝し、ゴールデンウイークの9連戦を5勝4敗で勝ち越した。池山隆寛監督（60）は、今季初の1番起用に応え、初回表の初球に先頭打者アーチを放った並木を絶賛した。

4勝を挙げている相手先発のドラフト1位左腕・竹丸をいきなり攻略。「なかなか点を取れないだろうなという思いで見ていたんだけど、初球、一振りで1点というのはね、本当にベンチが笑顔だらけになったので、本当に良かったなと思います」と目尻を下げた。

竹丸の直球をいかに打つかをポイントに挙げて臨んだ一戦で、並木が初球を見事に左翼席へ。指揮官は「そういう話をしていた矢先にね、並木選手がああやって真っすぐを弾き返してくれたというのは、本当に良かった」と話した。

2―0で迎えた6回には4番の内山が貴重な追加点となる2号ソロ。「本当に、追加点欲しい時に、ああやってね一発で、本当に流れが（きた）」とし、「その後（7回）に、鈴木叶も追加点を欲しい時に取れて良かった」と攻撃陣を称えた。