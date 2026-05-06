ギタリストの布袋寅泰（64）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「スパークス」のロン・メイル、ラッセル・メイル兄弟、「コーネリアス」小山田圭吾とのショットを投稿した。

5日にSGCホール有明で開催されたSPARKS・Corneliusのライブに参加した布袋。終演後、「我が人生はサプライズの連続！ THE DAY 東京ドームの前夜、スパークスのラッセル・メイルから『良かったら東京のライブにギターを持っておいでよ』と連絡があり、急遽今夜の夢の初共演となった」と共演の経緯を告白した。

「中学生の頃から『好きなアーティストは？』と訊かれたら、BOWIE、ROXY、SPARKS!!! と迷わず答えていたほどの大ファン」と布袋。「僕の1番好きな曲『This Town Ain’t Big Enough for Both of Us』と、セカンドアルバム収録の『Whippings and Apologies』を、まさかロン&ラッセルのメイル兄弟とステージで共演するなんて！文字通り、あの頃の自分に伝えたら卒倒するだろう」とつづった。

「ギターを弾いていて本当に良かったと思う瞬間は今までも何度もあった。3日前の歴史的ビッグマッチでの井上尚弥入場パフォーマンスの記憶は鮮明に残っているし、デヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージック、ブライアン・セッツァー、ローリング・ストーンズという、僕の憧れだったアーティストたちとの共演に続いて、スパークスとの共演は、僕の夢がすべて叶ったような喜びだ。ステージでお二人と視線を交わしながら、いつまでも色褪せないグラマラスなロックンロールをプレイしたこの日は、僕の人生の宝物だ。ありがとう、SPARKS！」と喜びを爆発させた。

一夜明けた6日、「昨夜の終演後、スパークスとCornelius小山田くんと僕との記念ショット」と喜びのフォーショットをアップ。「全員がフィギュア人形に見えますね。キャラが濃い4人」と茶目っ気たっぷりにつづった。

この投稿に、ファンからは「いいお写真ですね」「凄いショット」「本当にフィギュアみたいです」「ちょっと不思議ワールド魅力 キュン」「交わらない人達かと思ったけど素敵」「CDジャケットのような写真」「失礼ですが可愛らしいてステキ」などのコメントが集まっている。