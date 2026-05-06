「第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２」（６日、園田）

１番人気のサトノボヤージュが向正面で３番手から仕掛けて突き抜け、国内４連勝で重賞初制覇を成し遂げた。２着は４番人気のトウカイマシェリが続き、前走でサウジダービーに海外遠征したＪＲＡ勢がワンツーフィニッシュを決めた。３着には６番人気で大井のゼーロスが地方馬最先着を果たした。

前走のサウジダービー・Ｇ３で３着の実績通りに、サトノボヤージュが力でねじ伏せた。「中間は順調ではなかった。ひづめのトラブルで直前まで出走を迷っていた。底力を信じていたが、レースが上手で力が抜けていた」と田中博師。仕上がり途上を能力で補った。

エコロレーヴが大逃げを打って、サトノボヤージュは３番手で追走。向正面から仕掛けて直線に入ると、内ラチ沿いの経済コースを通って浮上したトウカイマシェリと一騎打ち。「最内枠が課題だったが、縦長にバラけた展開が良かった。後ろから来られても反応できたので、負かすことができた」と戸崎圭。相棒の操縦性の高さを再確認した。

次走は未定で、まずは馬体の回復を待つ。「追い切りが２、３本少なかったが、この調整でよく勝てた。ここを勝っても負けても、この後は休ませるつもりでいた」と田中博師。次走以降で完調に仕上がった３歳ダート短距離王の走りは、今回の比ではないだろう。