◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節 鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。３万２２７４人の大観衆の前で、ＰＫ戦の末に敗れたアウェー戦の雪辱を果たした。

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前節の町田戦（１△１、ＰＫ４〇２）から中２日とあって、先発６人を変更した鹿島。しかしベンチスタートとなった鈴木優磨に代わる形で先発したＦＷ田川亨介が、開始１０分で負傷退場するアクシデントに見舞われた。

緊急対応としてＦＷ師岡柊生を投入。水戸の圧力もあって攻め手を欠く時間帯が続いたが、３０分にＧＫ早川友基のロングフィードに抜け出したＦＷレオセアラが相手ＤＦに背後から倒され、主審はレッドカードを提示。数的優位に立った。

試合が動いたのは後半１３分。ＦＷチャヴリッチのシュートはバーに嫌われたが、このこぼれ球をＤＦキムテヒョンが頭で中央につなぎ、師岡が体を投げ出しながら押し込んだ。さらに、２６分にはレオセアラがクロスを頭からたたきつけて２点目を挙げ、リードを広げた。レオセアラは同３４分にも鈴木の“股抜きヒールパス”から豪快なゴールを決めた。

百年構想リーグは残り３試合。２位ＦＣ東京が敗れたため、両チームの勝ち点差は５に広がった。鹿島は次節（１０日）、敵地で横浜ＦＭと対戦する。