JR東日本によりますと、ゴールデンウィークの上りのピークは5日から始まっていて、JR東日本は6日も上りで9本、下りで5本の臨時列車を導入して対応していますが終日ほぼ満席となっています。



それぞれ思い思いに過ごしたゴールデンウィーク。



ここで皆さんに聞きました。ゴールデンウィークの思い出は？





神奈川から「おじいちゃんとおばあちゃんのお家に遊びにきました。帰省です」「水族館にいった。クリオネがいたあとカニも」（みてどうだった？）「たのしかった」「帰省するごとに成長を感じるのでおじいちゃんおばあちゃん孝行も合わせられたのでよかった」東京から「尾花沢に行ってきました。徳良湖のお祭りにボートとか乗った」神奈川県から「徳良湖マラソンのお祭りに行きました」「水遊びした」山形市内でも話を聞きました。神奈川県から「蔵王の共同浴場に行ったりきのうは舟下りをしました。天気も良くてすごくきれいでした」（思い出は？）「こたつ」（こたつはどこで入った？）「じいじのお家」（初めて？）「うん」（初めてのこたつは？）「聞いたことあるこたつの餌食…」「こたつに入ったら二度と出られなくなるって」（出られなかった？）「うん」東京から帰省「八木山動物園にいったのとアウトレットで買い物をした。久しぶりに八木山動物園にいったのでいろんな動物がいてかわいかった。その後は山形にかえって温泉巡りをしました。気持ちよかったです」秋田から「（山形に）来たことなくて来てみたいなと。きのうは山寺に行きました。天気も良くて気持ちよく最高だった。食べ物も美味しいし、お酒好きなので飲み屋街繰り出したりすごくたのしく過ごさせてもらいました」（山形の一番の思い出は？）「べろべろに酔っ払ったこと。いろんなお酒飲みました。横丁とかすごい楽しかった。はしごしちゃいました」こちら、山形県外から来た山形大学の新1年生は。茨城出身の山大生「新幹線が倒木の影響で止まって帰る（帰省）がすごく遅れたがいい体験でした」東京出身の山大生「こっち（山形）住み始めて1か月ぐらいしか経ってないのでいきなり帰省したら大変そうだなと思ったので（帰省は）夏休みでいいかなと思ってしなかった」岩手出身の山大生「免許取りたいと思ったので自動車学校に通っていた。実技講習などある程度進められたのでよかった」最大12連休となったことしのゴールデンウイーク。次の大型連休は9月のシルバーウイークになります。