京都小学生遺体遺棄…父親の安達容疑者を殺人容疑で再逮捕へ　「公衆トイレで衝動的に首を絞めて殺害した」

京都・南丹市の山林に小学生の男の子の遺体が遺棄された事件。

警察は死体遺棄の疑いで4月に逮捕した安達優季容疑者（37）を、6日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。

逮捕前の任意の調べに「南丹市内の公衆トイレで衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたという安達容疑者。

警察はこの公衆トイレを殺害現場とみています。

小学5年の安達結希さんは2026年3月23日の朝、安達容疑者の車で小学校に向かったあと行方不明となります。

すぐに始まった警察などによる大規模な捜索活動には安達容疑者も参加し、情報提供を呼び掛けるチラシを周辺の店舗に配布していました。

近隣店舗の関係者は「（安達容疑者が）『テレビとかニュースで放送されている子供なんですけど、これ（チラシ）張らせていただけませんか』って持ってきた」「（安達容疑者が来たのは3月）31日の昼過ぎかな。あとから思ったら（親なのに）すごく落ち着いていらっしゃったと思います」と話しました。

捜索開始6日後には結希さんの通学かばんが、4月12日には結希さんのものとみられる黒いスニーカーがそれぞれ別々の場所で見つかります。

そして、行方不明となってから3週間以上がたった4月13日、小学校から2kmほど離れた山林で結希さんの遺体が発見されました。

そして4月16日、警察が結希さんの養父である安達容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕したのです。

捜査関係者への取材では、安達容疑者が逮捕前に行われた任意の事情聴取で「車で息子を小学校まで送ったあと別の場所に連れて行き殺害した。南丹市内の公衆トイレで衝動的に首を絞めて殺害した」との趣旨の供述をしていたことが分かっています。

こうした供述などをもとに、警察はこれまで自宅近くにある公衆トイレなど、事件に関わる場所に安達容疑者を立ち会わせて捜査を進めてきました。

警察は、この公衆トイレを殺害現場とみて事件の全容解明を進める方針です。