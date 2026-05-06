◇セ・リーグ 巨人0―5ヤクルト（2026年5月6日 東京D）

巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（24）は、プロ入り後最多の111球、同最長の6回2/3を投げて奮闘したものの、5失点で2敗目（4勝）を喫した。「入りが良くなかったが一番の原因」と振り返った。

初回先頭・並木に初球を捉えられ、左越えにいきなりソロを被弾。その後も増田にも左前適時打され、この回2失点した。2回から5回までは無安打投球と立ち直ったが、7回に鈴木叶に2点三塁打を浴びて降板した。

竹丸はプロ6試合目の登板で初の被本塁打で「ブルペンもそんなに荒れている感じはなかったけど、いまいち良くないなというのがあって。初球を打たれて、ちょっとバタついたというのはあります」とプレーボール直後の1球を悔やんだ。

リフレッシュの意味もあり一度、出場選手登録を抹消される予定で「（開幕からの疲労は）そこまで感じていたわけではないですけど、今日の最初の感じだと溜まってたのかなと。しっかり回復して、反省すべきところは反省して、また試合をしっかりつくれるように準備していきたい」と見据えた。