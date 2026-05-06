最大12連休となった今年のゴールデンウィーク。そんな中多忙を極めたのが、ロードサービスのJAF。出動件数は通常の2倍。休日のトラブルを救う現場に密着しました。

【写真を見る】｢ボルトが刺さって…｣｢走行中に異音｣ 去年のGWは1分あたり5件のペースで出動 今年は？トラブル救うJAFに密着

名古屋全域を受け持つ、JAF名古屋中央基地。この日は連休後半初日の3日。17年目のベテラン川口剛史隊員は、入念に出動準備。

工具やリフトなど装備の点検をすませたあたりで、早速救援依頼が…

（川口隊員）

「パンクです。写真も送ってもらっているので、タイヤの状況を見て、貸し出し用のタイヤを持っていきます」

依頼者のクルマは、最近増えているスペアタイヤのないタイプ。JAFでは、無料の貸し出し用タイヤを軽からミニバンまで幅広くそろえています。

「タイヤ止めに乗り上げて…」側面が裂ける

タイヤを積み込み向かった先は、名古屋市熱田区。



（依頼者）

「タイヤ止めに乗り上げて（走行音が）おかしいから、絶対にパンクしていると思ってここに止めた」



駐車場の縁石にぶつけ、右前のタイヤの側面が裂けてしまいました。これでは応急処置も難しく、タイヤを交換することに。

貸し出しタイヤに交換し空気圧をチェック。無料ですが、あとから自分でJAFに返却する必要があります。

作業が終わるまでにかかった時間は、9分弱。

（依頼者）

「雨が降る前でよかった。ありがとうございます」

去年のGWの出動 1分あたり5件のペース

基地に戻るとすぐ次の要請が…



（川口隊員）

「今度は名古屋市中区です。オーバーヒート」



装備のタブレットには車種、依頼内容が表示され、それをもとに次の現場へ向かいます。

（依頼者）

「警告ランプが点滅した。走行はできました。（エンジンルームを）開けて見て点検するので、少しお待ちください」

荷物の配達中、冷却水の警告灯が点灯したという男性。まずは水漏れや冷却水の量を確認します。



（川口隊員）

「クーラントはいっぱい入っていましたよ」

（依頼者）

「冷却水が心配だったんですよ。満タンだと聞いて安心しました、ありがとうございました」



センサーの不具合だったのか、警告灯は消えました。とりあえず自走で戻ることに。

JAFでは去年のゴールデンウィーク期間中、全国の出動は約7万5000件にのぼり、1分あたり5件のペースでした。依頼内容で最も多いのはバッテリーあがり。次にパンクなどタイヤのトラブルです。

休憩が終わるとすぐさま…次は原因不明のエンジンストップ

勤務開始から5時間たった午後4時半。

「『休憩してください』と通知がくる」

休憩時間には本部からの出動要請は入りません。いまは勤務管理が徹底されています。



（川口隊員）

「水分補給や体を休める時間」

それでも休憩時間が終わるとすぐさま…

（川口隊員）

「（出動要請が）来ました。天白区からエンジン異音…」

この日は夕方から雨に。スリップ事故などのトラブル増加が見込まれますが、これは原因不明のエンジンストップ。

（依頼者）

「会社に戻る途中で異音がして、足元で音がして、エンジンが止まった」

エンジンをかけると…異常な音がします。

車体の下をのぞき込み調べますが原因はわからず、路上での修理は不可能と判断。



（川口隊員）

「また走って止まるといけないので、車をお運びします」

車をけん引して、5キロ先の会社まで送り届けました。

なぜ？バッテリーの電圧が大幅低下

次の依頼は、中区大須で車が動かなくなったとの連絡。現場で待っていたのは、60代のブラジル人男性。

（川口隊員）「エンジンかからない？」

（男性）「かからない」

バッテリーの電圧をチェックすると、通常12ボルト程度はあるはずですが大幅に低下。

救援用のバッテリーを使いエンジンをかけました。

（川口隊員）

「このまま自宅に帰るのであれば、“アイドリングストップ”をオフにしてください」

たびたびエンジン始動を繰り返す『アイドリングストップ』の機能はオフにして、バッテリーの負担を減らし、エアコンやカーナビも使用を控えるようアドバイス。

時刻は午後9時30分。この日の仕事は終了かと思いきや…

（川口隊員）

「来ましたね。次は港区です。福井県から来られた方で“エンジン異音”ですね。今から行きます」

高速に乗る直前で“異音”

最後は福井県から名古屋へ観光に来たお二人。

「（福井に）帰ろうとしたんです。高速に今から乗ろうと思っていたところで…」



帰り道、高速道路に乗る手前でタイヤの異常な音に気が付いたといいます。確認すると…

（川口隊員）

「大きなボルトが刺さっていました。空気が漏れています」

走行中に巻き込んだのか、ボルトがタイヤに刺さり空気が抜けていました。

このまま高速に乗っていたら大きなトラブルになっていた恐れも。修理キットで穴をふさぎ約10分で作業完了。

（川口隊員）

「タイヤがだいぶ減ってきているので、交換されたほうがよいと思います」

「いろんな車種やいろんな場所で、いろんな人に会える仕事なので、とても充実した1日でした」

もしもの時の助けになるJAF。そのありがたみが改めて実感されたGWの休日でした。

CBCテレビ「チャント！」2026年5月6日放送より