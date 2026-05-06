北京五輪カーリング女子銀メダルでロコ・ソラーレの吉田夕梨花が６日、「ｄａｙ ｏｆｆ」として自身のインスタグラムを更新。「『晴れた日は出かけよう、どこか遠くへ』の歌詞の通り、晴れた日はどこか行きたい、外に出たいと思う毎日 まだまだ春風は強いけど、夫の後ろで楽させてもらいながらリフレッシュライドへ（下りはえげつないスピードで置いていかれます）」と記し、夫でスピードスケート男子で五輪２大会連続出場の新濱立也と出かけたサイクリングの写真を投稿した。

２人とも本格的なロードバイクで、写真の新濱は体にフィットしたウェアを着用。真っ青な空の下、ずっと伸びた道で走りを楽しんだようだ。

ロコのチームメート、小穴桃里は「ハマちゃんの後ろはめちゃくちゃ風が避けられそう！！笑 夫婦ライド素敵」とコメント。ほかにもフォロワーから「ご夫婦で仲良く体力錬成 頑張ってください〜♥」「素敵な景色いい天気 旦那さんとのサイクリング 最高に気持ちいいでしょうね」などとコメントが寄せられた。