¡Ú¹Åç¡Û·ªÎÓÎÉÍù¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£³¾¡ÌÜ¡¡ËÉ¸æÎ¨à£°ÅÀÂæá¤â¡ÖÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Åç¤Ï£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£±£°¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¡£ÀèÈ¯¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£³¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨£µ»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¤¬±«¤ÇÎ®¤ì¡¢£²»î¹ç¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÎÊÑ²½¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçÎÌ±ç¸î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë£·²ó¤Þ¤ÇÌµ»Íµå¡¢£¸£²µå¤È¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Îµå¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬£°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀèÈ¯£µ»î¹çÃæ£´»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£·²ó°Ê¾å¼«ÀÕÅÀ£²°Ê²¼¡Ë¤È¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î°ÂÄê¤Ö¤ê¡£ÅÐÈÄÁ°£±¡¦£±£¹¤À¤Ã¤¿ËÉ¸æÎ¨¤â¤Ä¤¤¤Ë£°¡¦£¹£¶¤Èà£°ÅÀÂæá¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÉ¸æÎ¨¤¬°¤¯¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤¿»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÌµ´Ø¿´¤òÁõ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¥×¥í¤Ç¤Ï¡ËÀèÈ¯¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢Âç¤·¤¿¤â¤Î¡£ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¤½¤Î¿®Íê¤Ï¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÊ¸¶ç¥Ê¥·¤Î·Á¤Ç²Ì¤¿¤·Â³¤±¤ë·ªÎÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£