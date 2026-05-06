◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６日、栗東トレセン

抑えきれないスピードとパワーだ。アスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は戸崎圭太騎手と初コンタクト。栗東・坂路で、ディーガレジェンド（５歳３勝クラス）を２馬身追走した。体を大きく使いながら、四肢を機敏に回転。馬なりで５１秒８―１２秒２の好時計をマークし、首差先着した。鞍上は「乗りやすい。反応がいいし、操縦性が高い」と絶賛。藤原調教師は「時計は１〜２秒速すぎたけど、楽に出ていましたからね」と合格点を与えた。

指揮官が早くから素質を見抜いていたロードカナロア産駒。デビューは３歳２月と遅かったが、「前半戦の最終目標はＮＨＫマイルＣ」と見据えていた。新馬戦は同舞台の東京芝マイルを選択して快勝。続くチャーチルダウンズＣも制し、わずか２戦でＧ１への挑戦権を得た。戸崎も「だてに２戦目で重賞を勝っていない」と、背中越しに光る物を感じ取った。

計算通りのローテーションで、調整過程は順調そのもの。なかでも、トレーナーは３日にＣＷコースで行った３頭併せをポイントに挙げる。２頭の真ん中から馬なりでシャープに伸び、４ハロン５４秒２―１１秒３。「その感触が良かったんでね」としたり顔だ。

藤原厩舎×戸崎のコンビはこれまでＧ１・４勝。その中には、アスクイキゴミと同じ広崎利洋オーナーのストレイトガールで挙げた３勝が含まれる。戸崎は「藤原厩舎と相性はいいと思ってます。先生はそう思ってないかもしれないけど…（笑）。覆したいですね」と自らを奮い立たせる。

無敗で勝てば、９８年エルコンドルパサー、１２年カレンブラックヒルに続く３頭目。キャリア３戦目なら最少だ。デビューから３か月で、一気に頂点まで駆け上がる。（水納 愛美）