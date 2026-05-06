◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人が今季４度目の完封負け。３カード連続負け越しで、９連戦を３勝６敗で終えた。敗戦の中でも、泉口友汰内野手の攻守の安定感と安心感を改めて感じさせる一戦でもあった。

試合前練習中の顔面打球直撃から復帰３戦目。打撃面では初回２死走者なしから遊撃内野安打を放ち、４回先頭では中前打をマークした。いずれも得点には結びつかなかったが、初回は先制された直後にあっさり３人で終わらず、４回はこの日唯一の先頭の出塁でもあった。

守備でも６回１死一塁での武岡と８回２死二塁での丸山和の強烈なライナーをジャンピングキャッチ。今年に限ったことではないが、堅守に加えて、試合中のマウンドなどでの声かけは数多く見られる。「ショートを守らせてもらっていますし、ちょっとしたことでもできることがあればというのがあります」。チームの中心としての風格も漂っている。

現在打線は苦しんでいる部分もあるが、今は辛抱の時。今季はスタメンが定まっていないポジションが多い中、どんな時も不可欠な存在となっている男がチームを先導してくれるはずだ。（田中 哲）