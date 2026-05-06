フリーアナウンサー垣花正（54）が6日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、プライベート写真の流出疑惑に戦々恐々とする場面があった。

番組では、企業で個人情報のSNS投稿が相次いでいる問題をピックアップした。西日本シティ銀行は先月、下関支店の執務室の様子が動画などで拡散し、個人情報が流出した問題で謝罪。日本テレビでも、情報番組「ZIP！」のシフト表とみられる資料や、局の入館証を撮影したとみられる画像がSNSに流出したとして、福田博之社長が会見で謝罪した。

SNSへの流出について、垣花は「僕、頭のかつらを開けた（外した）写真を唯一、大橋未歩さんが持ってるんですよ」と告白。かつらであることは公表しているが、外した際の決定的ショットは、前アシスタントの大橋未歩だけが持っていると認識していたという。

ところが、コメンテーターのタレント小原ブラスは「え？何で私も持ってるんだろう？」と、まさかの反応。スタジオは大爆笑に包まれ、垣花は「既に流出してる！」と驚いた。

その1枚は「一緒にご飯を食べた時、撮った写真」といい、「ブラス君も撮ったのかな？」と推測。ブラス、大橋、松田ゆう姫ら、限られた参加者だけが持っている可能性があるとし、「（拡散は）やめて下さいね。本当にやめて下さいね」と懇願していた。