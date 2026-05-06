◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0中日(6日、バンテリンドーム)

阪神・郄橋遥人投手が9回10奪三振で今季4度目の完封勝利。直近3試合連続完封は、1966年のバッキー氏以来、球団60年ぶりの快挙となりました。

好投を披露した郄橋投手は、「いつも通りストライク先行で、力のバッターが多いので低めに投げきろうという感じでした」と振り返ります。

中日打線には2塁を踏ませず、5回以降は完全投球。わずか2安打で無四球完封勝利となり、「伏見さんにしっかり引っ張ってもらったので、テンポよく投げられました。投げやすいボールを選択してくれて、バックがもり立ててくれたのですごい投げやすかったです」とここまで5試合全てでバッテリーを組む伏見寅威選手に感謝の思いを伝えました。

また、郄寺望夢選手の2ランホームランで先制した6回には、自身も先頭打者としてヒットで出塁。「打ちたいので、しっかり塁に出ようと思って打席に入りました。めちゃくちゃ気持ちよかったです」と話し、球場から大歓声が上がりました。

現在32イニング連続無失点とし、今季は42イニングで自責点はわずか1。今季防御率0.21と圧巻の数字となっています。

なお連続完封勝利は小山正明氏の5試合連続が球団記録となっており、どこまで記録を伸ばすのか注目されます。