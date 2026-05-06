◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)

広島・持丸泰輝選手がヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。

「8番・キャッチャー」でスタメン出場した持丸選手は8点リードの6回表、DeNA2番手・石田健大投手からライトスタンドへ2号ソロ。前日は1点ビハインドの9回に同点のプロ1号を放ったプロ7年目24歳が、2試合連続ホームランを放ちました。この試合は3安打を記録し勝利に貢献しています。

初球を打っての第2号に「自分の持ち味は真っすぐをしっかりはじき返せること。1球で仕留められてよかった」と振り返りました。

「積極的にどんどん後ろにつないでいくことを意識している。それを昨日も今日も実行できた」と打席での心構えを明かし、連日の好結果を喜びます。

この日は守りでも先発・栗林良吏投手を好リードするなど、フル出場しての5安打完封リレーに貢献。「ピッチャーの方にも助けられながら試合を運んでいる。もっともっと自分が引っ張っていけるように頑張りたい」と守備面でのさらなる向上を誓いました。

そして「与えられた場所で自分のやるべき事を必死にやるだけだと思う。引き続き頑張りたい」と今後の活躍へ意気込みました。