️猫の目に異変が出たとき、考えられる主なトラブル

猫の目はとてもデリケートで、ちょっとした刺激でも症状が現れます。よく見られるのが、白や黄色っぽいめやに、目の充血、涙が増える、しょぼしょぼして目を細めるといった変化です。これらは結膜炎や軽い外傷、異物混入などでも起こることがあります。

一方で、ウイルス感染が関与しているケースも実際はとても多いです。特に猫ヘルペスウイルスは、子猫の頃に感染すると体内に潜伏し、免疫力が落ちたタイミングなどで目の症状として再発することがあります。この場合、片目または両目に充血や涙、痛みなどが出ることがあります。

さらに注意が必要なのが、角膜炎や角膜潰瘍です。角膜は黒目の表面にあたる部分で、ここに傷がつくと強い痛みを伴い、猫は目を開けられなくなります。放置すると視力に影響することもあり、早期の対応が重要です。緑内障やぶどう膜炎など、猫では比較的まれではありますが緊急性の高い病気が隠れている場合もあります。

️動物病院に行く前に、飼い主が確認したいポイント

目の症状に気づいたとき、すぐに病院へ行くべきか迷うことも多いでしょう。その判断材料として、いくつか自宅で観察できるポイントがあります。まず、片目だけか両目かを確認してください。片目だけの場合は外傷やゴミなどの異物が目に入ってしまった可能性も考えられますが、両目の場合は感染症やアレルギーが疑われるサインとなります。

次に、どのような目脂（めやに）が出ているのかも重要です。透明でサラッとした涙に近いものなのか、粘り気のある黄色や緑色なのかで、原因の見当が変わります。また、目を触られるのを極端に嫌がる、前足でしきりにこする、元気や食欲が落ちている場合は、痛みや全身状態への影響も考えられます。

可能であれば写真や動画を撮っておくことは、非常におすすめです。症状は時間帯や日によって刻一刻と変化するため、受診時や相談時にとても役立ちます。

なお、自己判断で人用の目薬を使うのは正直なところ、特に猫ではリスクが高いです。猫にとって有害な成分が含まれているだけでなく、猫の目は大変デリケートなため目薬の中の防腐剤だけでも症状を悪化させる恐れがあります。

️オンライン診療という選択肢と、上手な活用方法

「すぐ病院に行くべきか分からない」「移動がストレスになりそう」というときに、オンライン診療は心強い選択肢になります。スマートフォン越しに獣医師が目の状態を確認し、緊急性の有無や次に取るべき行動をアドバイスしてくれます。

オンライン診療の利点は、猫に余計なストレスをかけずに専門的な意見が聞ける点です。特にキャリーが苦手な猫や、すぐに動物病院へ連れて行くことが難しい場合には大きなメリットがあります。また、「様子見で良いのか」「すぐ対面診療が必要か」を判断する助けにもなります。

一方で、検査や処置が必要な場合は対面診療が不可欠です。オンライン診療は万能ではありませんが、初期の相談やセカンドオピニオンとして活用することで、飼い主の不安を減らし、適切なタイミングで病院につなげる役割を果たします。日頃から、いざという時に使えるサービスを把握しておくと安心です。

️まとめ

猫の目トラブルは軽いものから重い病気まで幅があります。早めに異変に気づき、冷静にチェックすることが大切です。オンライン診療も上手に活用し、愛猫の目と視力を守りましょう。

(獣医師提供：大西 一輝)