６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦の後半２５分から出場し、９試合ぶりの復帰を果たした。３月１４日の第６節・水戸戦で右ハムストリング肉離れを負い、復帰を目指していた。１５日に予定されるＷ杯メンバー発表に間に合わせた。

Ｗ杯のメンバー発表まで、残り９日。３９歳の鉄人が不屈の精神でコンディションを間に合わせた。これまでメンバー発表前に負傷も、直前に復帰した代表選手の例は数多くとしてある。

２０１０年の南アフリカ大会前にはＭＦ中村俊輔が左足首のケガを負った。メンバーには選ばれたものの、本大会直前になってもコンディションが上がらず、レギュラーを外れることとなった。また同大会で４大会連続出場となったＧＫ川口能活は右足すねを骨折。同年Ｗ杯までのリーグ戦出場はなしの中で、第３ＧＫとしてメンバー入りを果たした。

２０１４年のブラジル大会前にはＤＦ内田篤人が同年２月のリーグ戦で右太ももの肉離れとけん断裂を負った。所属クラブでのリーグ戦での復帰はならなかったが、懸命のリハビリの末にメンバー入り。本大会では全試合先発でフル出場を果たした。また、ＭＦ長谷部誠も同年１月に右膝半月板負傷も、同年５月に復帰し、本大会メンバーに選出された。

２０１８年のロシア大会では香川真司が同年２月に左足首を負傷。西野朗監督就任後もメンバー入りは不透明だったが、５月末のメンバー発表で代表入り。本大会前最後の親善試合・パラグアイ戦、スイス戦で１得点２アシストと結果を残すと、初戦のコロンビア戦で先発の座を勝ち取った。