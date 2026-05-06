◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１５節 札幌２―０長野（６日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はホームでＪ３長野を２―０で下し、Ｊ２優勝を飾った２０１６年４〜５月以来、１０年ぶりの５連勝を飾った。

前半４０分、ＤＦ高尾瑠（２９）の右クロスをＭＦ荒野拓馬（３３）が頭で合わせ、先制点を挙げた。今季初得点が決勝点となった荒野は「普段はヘディングはあまりしないんだけど、頭で決められて良かった。映像を見たらうまいＦＷのヘディングだった」と笑った。

昨季まではボランチを主戦場としてきたが、今季は主に前線で起用されている。この日はトップ下でスタートも、ＦＷでメンバー登録された通り、試合途中からはＦＷ大森との２トップ気味でプレーした。「このリーグで自分の可能性を広げたいと思っている。得点の感覚をつかんで、次のシーズンに数字という結果がついて来るようにしたい」。目指すＪ１復帰へ、より幅を広げる作業を続けながら、進化を図っている。

前節２日のアウェー・岐阜戦は自身が不出場の中、普段は出場機会の少ない選手が躍動し、３―０で勝利をつかんだ。２戦連続の無失点勝利に、荒野は「若い選手らがチャンスをものにして良い競争ができている」とチーム力の底上げを実感している。その上で「若手に負けないように頑張っていかないと」と向上心高く、取り組んでいく。