女優の中越典子（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。

中越は「こんにちは いつのまにかあたたかくなってきた、、、」と書き出し、直近の写真をまとめてアップ。長女と愛犬を連れて訪れたという「束の間カフェ」での姿や、「子供が池で捕まえたおたまじゃくし13匹」などの写真を公開した。

そして「そんなこんなで、毎日舞台稽古で、余力がなくダメ人間になっている私 でインスタも久々という、、、」と、約1カ月ぶりの更新を釈明。「渋谷パルコ劇場にてお稽古始まり、そしていよいよ、5/10に舞台『リチャード3世』初日を迎えます！！！！！！」と伝えた。

続けて「って、舞台稽古関係の写真があまりなく、それどころじゃなかった、、、とにかく必死に頑張っております」と報告。「とにかく必死に頑張っております 皆様、いかがお過ごしでしょうか？桜も散り、半袖で過ごせる季節になってますね」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「美しすぎます」「いつも可愛くてオシャレさんな典子さん」「なんか、可愛くなっておる」「ワンちゃん可愛いですね」「変わらないですね」などの声が集まった。

中越は14年12月、俳優の永井大と結婚。17年5月に第1子男児、18年11月に第2子女児を出産している。