◆パ・リーグ 楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）

楽天は日本ハムに逆転負けを喫した。連勝は「３」でストップした。

序盤は投手戦だった。楽天の先発はＮＰＢ復帰後初白星を狙う前田健。初回は先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。

試合が動いたのは４回だ。伊藤から平良が先制ソロ。３戦連続アーチとなる今季４号で前田健を援護した。

１点リードの５回に前田健がピンチを迎えた。安打と２四球で無死満塁。万波の二ゴロ併殺の間に三塁走者が生還して、同点に追いつかれた。それでも続く２死三塁では水野を一ゴロ。最少失点でしのいだ。５イニングで８２球を投げて、３安打２四球、１失点で降板。同点でマウンドをおりることになり、新天地での初白星はまたもお預けになった。

同点で終盤に入ったが、救援陣が踏ん張れない。６回に２番手で登板した内が２死一塁で交代。３番手の宋がレイエスと野村に連続適時打で２点の勝ち越しを許した。さらに７回には渡辺翔が５失点。中込も細川に３ランを浴びて、リードを広げられた。

打線は日本ハムの伊藤を攻略しきれずに敗戦。大敗で連勝が止まった。