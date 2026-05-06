「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）

巨人がヤクルトにカード負け越しを喫し、９連戦を３勝６敗で終えた。

先発はここまでハーラートップタイの４勝とチームをけん引してきた先発・竹丸だった。しかし初回、先頭打者の並木に初球を左翼席に運ばれた。その後も２四球を出すなど制球に苦しみ、１死一、二塁とピンチを招き、増田に左前適時打を許した。阿部監督は「よーいどんで打たれて、切り替えられるかなと思ったんだけどね」と振り返った。

竹丸は二回以降はテンポよい投球を取り戻し、無失点を続けた。六回１死から内山に左越えに２号ソロを運ばれたが、プロ最長となる七回のマウンドにも上がった。

しかし、１死から伊藤に二塁打、並木に安打を許し、一、三塁とされた。それでも阿部監督は続投を選択。その意図について、「なんとかあそこまで投げてくれて。最後はね、代えるのは簡単だったんだけど。あそこをね、なんとか乗り切ってほしいっていうね。今後、彼に対しての期待を込めて行かしたんですけど」。登板後に出場選手登録を抹消することが決まっていたこともあり、「ちょっと引っ張ってみました」と続投させたという。

竹丸はサンタナを空振り三振に仕留めて２死までこぎつけたが、鈴木に右中間を深々と破る三塁打を許して２点を追加された。プロ最長の６回３分の２を投げたが、プロワーストの５失点で２敗目となった。指揮官は「結果ああなってしまったんで、そこは僕も責任感じてます」と振り返った。

また９連戦を終えて「負け越してはしまったんですけどね、収穫もありましたし、それをね、反省、修正してやるしかありませんのでね。ここでしっかり反省して、チームでもしっかり反省してね、来週からまた頑張りたいなと思います」と気持ちを切り替えた。