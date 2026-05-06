これまでのうっぷんを晴らした。広島は６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に１０―０で圧勝。昨年から続いた同戦の連敗を引き分けを挟み「９」で止めた。

攻撃陣が試合中盤から一気に点火した。３回、ＤｅＮＡ先発・深沢に対し、二死一、二塁とすると２番・菊池がカウント２ボールからの３球目を狙い撃ち。「良い先制点になってよかった」と今季１号先制３ランで、先発・栗林を援護した。

５回は先頭の矢野→持丸の連打で一、二塁とすると、敵失に秋山、平川の適時打などを絡める集中打で大量５点を追加。８―０と一気に勝負を決めた。

６回には売り出し中の７年目・持丸が「よいポイントで、捉えることができた」と２番手・石田から右翼席に特大の２試合連続２号弾を叩き込むなど、計１１安打で１０得点の猛攻を見せた。

開幕以来、低調だった打線はこの３連戦はすべて先制し、計２３得点と復調の兆しを見せた。新井貴浩監督（４９）も「この前のカードあたりから、各打者の状態が上がってきている。それがつながっている」と終盤まで攻撃の手を緩めなかった打線に手応えを口にした。

投げては開幕から先発陣で最も安定感のある先発・栗林が盤石の投球を披露。７回３安打無失点と危なげなく投げ切り、今季３勝目をマークした。