中日戦で9回を2安打完封

■阪神 2ー0 中日（6日・バンテリンドーム）

阪神・高橋遥人投手が6日、バンテリンドームでの中日戦に先発し、9回を2安打、10奪三振の無四球完封で自身の開幕4連勝をマークした。今季4度目、3試合連続となる完封にファンも「投手の究極系」と驚愕している。

高橋が許した安打は、2回1死からボスラーの右前打と4回先頭の福永に浴びた中前打。四死球はなく、許した走者は2人だけだった。

完封ショーは3月28日の巨人戦での9回3安打から始まった。4月5日の広島戦で6回1失点だったが、同12日の中日戦、同29日のヤクルト戦でも完封勝利を飾った。この日で計42回を投げて1失点。すべてビジターでの投球だ。

登板5戦で4完封、防御率0.21と手がつけられない状態。ファンは「日本のエース」「別格すぎる」「まじ最強」「異次元の選手」「バケモノ」「ガチで偉大」といったコメントが並んだ。また、他球団ファンからは「どうやって打つの？」「どうなってるんや」「今すぐメジャー行ってください」と戦々恐々としていた。（Full-Count編集部）