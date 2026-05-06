『ブルーロック』×GiGOがコラボ！ 描き下ろしグッズ＆コラボたい焼きなど展開へ
GiGOグループは、5月16日（土）〜5月31日（日）の期間、テレビアニメ『ブルーロック』とコラボレーションしたキャンペーンを、対象店舗で開催する。
【写真】コレクションしたくなるアイテムが勢ぞろい！ 展開グッズ一覧
■ノベルティも用意
今回開催される「『ブルーロック』 × GiGO キャンペーン」は、“デコラ×シティポップ×Y2K”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する期間限定企画。
期間中は、「ジオラマアクリルスタンド」や「アクリル色紙」、「トレーディング缶バッジ」などのグッズが展開され、キャラクターたちのポップなデザインが楽しめる。
また、1会計3000円（税込）購入ごとに、「ポラロイド風カード（全7種）」がランダムで1枚プレゼント。特典は無くなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。
さらに、「GiGOのたい焼き秋葉原」と「GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店」でコラボたい焼き「ブルーロック焼き」が提供されるほか、対象店舗にてドリンクキャンペーンも実施。いずれも1点購入につき「アクリルチャーム（全7種）」がランダムで1個付属する。
【写真】コレクションしたくなるアイテムが勢ぞろい！ 展開グッズ一覧
■ノベルティも用意
今回開催される「『ブルーロック』 × GiGO キャンペーン」は、“デコラ×シティポップ×Y2K”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する期間限定企画。
期間中は、「ジオラマアクリルスタンド」や「アクリル色紙」、「トレーディング缶バッジ」などのグッズが展開され、キャラクターたちのポップなデザインが楽しめる。
さらに、「GiGOのたい焼き秋葉原」と「GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店」でコラボたい焼き「ブルーロック焼き」が提供されるほか、対象店舗にてドリンクキャンペーンも実施。いずれも1点購入につき「アクリルチャーム（全7種）」がランダムで1個付属する。