◇ファーム・リーグ 阪神6―0広島（2026年5月6日 SGL尼崎）

阪神は6日のファーム・リーグで広島に6―0で勝利した。

両チーム無得点で迎えた5回、1死一塁から山田脩也内野手（20）が左中間へ先制二塁打を放つと、岡城快生外野手（22）、元山飛優内野手（27）も適時打を放ち、この回5点を奪った。

投げては先発した今朝丸裕喜投手（19）が7回を被安打5の無失点に抑え、2勝目をマーク。8回には育成の神宮僚介投手（22）が2度目の登板を果たした。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――今朝丸は7回まで粘った。

「いやいや、見応えあったよ。6回のな、向こうの堂林だとかファビアンだとか、ね、田村とか、やっぱり1軍経験してる選手がクリーンナップ組んだりしてというところでの、6回のファビアンとの勝負っていうのは見応えあったよね。長坂も含めて、最後に三振取ったところは、非常にインコースを攻めたり、出し入れっていうかな。そういうところは、非常に、今朝丸の、今日のピッチングを象徴するような場面じゃない」

――7回まで行かせた。

「そうよ。もうだって106球ぐらいでしょ。昨日がラグズデールが105か。もうこれぐらいの体力ついてきてるんでね。ここのところ、今朝丸も良くなくて。ラグズデールも新潟で2人ともオイシックスに痛い目に遭って。今日は、昨日といい今日といい、しっかりこの登板に修正っていうか。今日はセット（ポジション）になっても乱れることなく、しっかりと修正して投げてくれてたよ。投げてたよな。もう今朝丸らしいピッチングできたんじゃない？ うん。腕よう振れとったよ」

――神宮選手はプロの壁も感じながら。

「壁とかいうレベルじゃないよ、まだ。まだ故障が癒えてね、2試合目というところで、いいボールいってたよ神宮も。147、8ぐらい投げてたやん。打たれんのは全然ええねん。フォアボール出さんやん。神宮は。そういうとこよ。まあ、球数とかいろんな段階があるんでね。あそこで交代したけど。全然、十分いいボール投げて、合格。こうやってゲームをこなすことによって、こなすっていうか、経験することによって、彼の良さが出てくると思う。ストレート強いもん」

――攻撃陣は、集中打。

「珍しいな。うん、一気に5点なんて、もう、盆と正月が来たみたいな感じや。久しぶりに。猛虎打線復活と言いたいところだけど。下位打線からやから。チャンスで岡城が三遊間抜けて。山田が口火をね。切ってくれて。そして、元山や。元気印の元山。彼がやはりあのタイムリー、2点タイムリーっていうのは非常に大きかったよね」

――山田も3安打と。

「山田、今日3安打か。やっぱり運っていうのがあるんだな。フライをパッと相手チームのね、落とした後に3本目が生まれるというね。やはりそういう運っていうのがね、やっぱりヒットが1、2打席目か、1打席目見逃し三振したから。積極的に行きだして。やはりそういう運っていうのも味方するようになるんね」

――今日も子供がたくさん来場していた。

「この3連戦ね。SGLで新潟、戸田、SGLと。1試合は戸田で中止になったけど。非常にね、こうやって9連戦を選手たちが経験するっていうことも含めて、やっぱり自分のコンディション、いかにね、やっぱりナイターがあったり寒かったり、戸田じゃ暑かったり、戸田じゃもう花粉がひどかったりね。もういろんなことで、やっぱり移動日なしで来てデーゲームやってっていう。これはもう、選手たちの非常にコンディションづくりっていう、自分たちのしっかりとした体調を整えるっていうのを含めて、いい交流戦っていうか、こういうのはいいよね。1軍もだって9連戦やってる最中だから。非常に選手たちね、この9連戦、まあ乗り切ったっていうんじゃないけど、負けが込んだど、非常にいい経験できてると思うよ」

――明後日はナイター。

「うん、明後日はナイター。初ナイター、SGLのね。まあ、しかし、本当こんだけ、すごいこの3連戦、ファンの方たちが来ていただいて。昨日、野球教室やった効果が出たんだよ。昨日少年野球教室やった、あの、おかげでこうやって選手たちがパワーもらえてるよ。子供たちが必死にボール追いかけたり、必死にボール打つ姿を見たらね。野球の奥深さっていうか。やっぱり子供たちに昨日は本当にいい、なんていうかな、元気をもらったんじゃない」