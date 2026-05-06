ボートレース津「スポーツニッポンパール賞競走」は6日の12Rに優勝戦が行われた。3カドに引いた春園功太（34＝三重）が鋭く捲って、25年10月の津以来、通算9回目の優勝。地元津では4回目の優勝となった。シリーズをけん引した新田雄史は2着に沈んだ。

大一番で渾身（こんしん）の捲りがさく裂した。展示で3カドを選択した春園は、本番でトップスタートとなるコンマ06の快ショット。内の岡を締め込み、新田までをも力でねじ伏せた。「3カドは現状の舟足なら捲るまでいかないまでも、展開有利になるかと思った」とまさにしてやったりだ。

今節は調整を試行錯誤しながら、準優で伸び型にシフトチェンジした。伸び型が複数そろう優勝戦の中に入っても、見劣りしない破壊力。「他の足は捨てて、伸びだけに振り切って結構良かった」と手応えを口にした。捨て身の調整が最高の結果につながった。

7月に適用される新期勝率では、2年ぶりにA1に復帰する。おまけに期変わりでの幸先いいスタート。「期始めに優勝できたので、この調子で頑張りたい」と先を見据えた。上り調子の精鋭が、勢いに乗って今後も躍動していく。