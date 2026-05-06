歌手の工藤静香さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。自己流の”だらっとしたエクササイズ”『ダラエク』を紹介しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】自己流の“だらっとしたエクササイズ”『ダラエク』を紹介 「なんちゃってエクササイズですが、皆さまも道連れですぞ！」





工藤さんは「お風呂前に、久しぶりのダラエク なんちゃってエクササイズですが、皆さまも道連れですぞ！笑」と綴り、ベッドの上でエクササイズを行う動画を投稿しました。









動画ではまず、膝立ちの状態で両手を高く上に上げる動作を10回繰り返します。









続けて、同じ体勢から肘を曲げて、肩甲骨を寄せるように手を後ろに引く動きを加えて10回。









さらに、片手を交互に斜め上へパンチをするように突き上げ、脇腹を伸ばす運動を10回行います。









続いて、膝を広げて立ち、上体をひねりながら「右の手で左のかかと」を触るように、交互にかかとにタッチする運動を10回。









このエクササイズについて工藤さんは「1日の中で腕を上げることがなかなかないので、気がついたらやってみるのはいかがでしょう。3分！下半身、上半身同時に動かせます！」と綴っています。









『ダラエク』はさらに体勢を変え、ベッドに仰向けになり、膝を立てた状態でお尻を持ち上げる運動を10回。









続けて、お尻を持ち上げたままの状態で、膝を閉じる運動を10回行い終了しました。









“ダラエク”とはいえ、一連の動作を終えた工藤さんは「はぁー」と大きく息を吐き、短時間ながらもしっかりと体に効いた様子。









最後には「疲れてる日はこれだけで」「これぐらいは毎日やった方がいいかもですね」と呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】