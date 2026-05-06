SVリーグ連覇を目指す男子バレー界の若きエースが、9日（土）から始まるチャンピオンシップへの意気込みと自身の愛犬についても言及。コート上での鋭い眼光とは対照的なとろけるような笑顔を見せた。

【映像】可愛すぎる愛犬との“デレデレ”なショット

大同生命SVリーグ男子でレギュラーシーズンを40勝4敗と圧倒的な強さで制したサントリーサンバーズ大阪。そのキャプテンを務めるアウトサイドヒッターの郄橋藍が自身の「推し」スポットやプライベートについて語った。

悲願のリーグ連覇に向けたチャンピオンシップ（CS）を前に、郄橋は引き締まった表情で「レギュラーシーズン優勝したからといって、優勝できる場所ではない」と断言。今季限りでチームを離れることが決まっているスターは、「一から自分たちがベストなパフォーマンスを出していくところが優勝に繋がる」と、最後の決戦へ向けて静かに闘志を燃やす。

チャンピオンシップに向け意気込み 愛犬への思いも

そんなストイックな主将が頬を緩ませたのが愛犬「ヨグ」の話題だ。名前の由来は、自身が初めて地上波CMに出演したサントリーの「天然水きりっとヨグ」から命名。非常に警戒心が強く「家族しか心を許していない」「全部可愛い」というヨグだが、それゆえに「自分だけを信用してくれているのがすごく嬉しい」と、特別な絆を強調した。ヨグとの秘蔵ショットも公開され、怒られて拗ねる様子や、喜びを爆発させて飛びついてくるエピソードを語る郄橋は、終始「デレデレ」だった。

郄橋は2021年の東京五輪に日本代表として出場。同年11月にイタリア1部リーグのパドバへ加入し、23〜24年シーズンにはモンツァでリーグ準優勝に貢献した。2024年にサントリーへ加入すると、188センチの身長から繰り出される世界基準のテクニックで、SVリーグ初代王者の立役者となった。24歳にして日本の至宝は、退団前のラストダンスで再び頂点を目指す。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）