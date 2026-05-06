【広島】１０―０の快勝に新井貴浩監督「各打者、上がってきている」「きょうはやっぱり…」ベテランの仕事に拍手
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）
広島が快勝した。栗林が７回３安打無失点で３勝目。打線も１１安打１０得点と爆発した。３回２死一、二塁で菊池が先制の１号３ラン。５回に打者一巡で５点を追加し、一気に勝負を決めた。６回には５日にプロ初本塁打を放ったばかりの持丸が２戦連発の２号ソロ。ＤｅＮＡ戦は今季８試合目で初勝利となった。
試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。
―３試合連続で先制し、２ケタ得点
「各打者、状態が上がってきているので。この前のカードあたりからね。それがつながっているよね」
―持丸が連日の活躍
「そうだね。このチャンスを一発でつかむんだという、そういうものが打席にしても守備にしても伝わってきます」
―しばらくはスタメン捕手として期待
「もちろん」
（自ら）
「きょうはやっぱり、キク（菊池）の先制３ランが本当に大きかった。初対戦でなかなか、難しいところはあったと思うけど。２ボールからの読みと思い切りという先制３ランは、本当に大きかったと思います」
―一発で仕留める技術を各打者に求めたい
「もちろん、もちろん。栗林も、きょうもすばらしいピッチングだったと思います」
―大量リードは逆に投げにくくなるケースもある
「でも、先制した後もしっかり抑えているし。要所要所でしっかり抑えている、ポイントになるところでね。安心して見ていられました」
―先発陣の中で際立つ存在
「本当に、（今季が）先発は初めてだけど、大したものだと思います。本当に頼りになります」