◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）

広島が快勝した。栗林が７回３安打無失点で３勝目。打線も１１安打１０得点と爆発した。３回２死一、二塁で菊池が先制の１号３ラン。５回に打者一巡で５点を追加し、一気に勝負を決めた。６回には５日にプロ初本塁打を放ったばかりの持丸が２戦連発の２号ソロ。ＤｅＮＡ戦は今季８試合目で初勝利となった。

試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。

―３試合連続で先制し、２ケタ得点

「各打者、状態が上がってきているので。この前のカードあたりからね。それがつながっているよね」

―持丸が連日の活躍

「そうだね。このチャンスを一発でつかむんだという、そういうものが打席にしても守備にしても伝わってきます」

―しばらくはスタメン捕手として期待

「もちろん」

（自ら）

「きょうはやっぱり、キク（菊池）の先制３ランが本当に大きかった。初対戦でなかなか、難しいところはあったと思うけど。２ボールからの読みと思い切りという先制３ランは、本当に大きかったと思います」

―一発で仕留める技術を各打者に求めたい

「もちろん、もちろん。栗林も、きょうもすばらしいピッチングだったと思います」

―大量リードは逆に投げにくくなるケースもある

「でも、先制した後もしっかり抑えているし。要所要所でしっかり抑えている、ポイントになるところでね。安心して見ていられました」

―先発陣の中で際立つ存在

「本当に、（今季が）先発は初めてだけど、大したものだと思います。本当に頼りになります」