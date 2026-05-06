通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．９％付近、今日も介入観測広がる動き
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．９％付近、今日も介入観測広がる動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.88 6.18 8.27 7.51
1MO 8.05 5.71 6.80 6.67
3MO 8.03 5.92 6.91 6.92
6MO 8.28 6.14 7.24 7.27
9MO 8.33 6.28 7.45 7.45
1YR 8.42 6.52 7.74 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.56 9.27 7.24
1MO 7.34 8.70 6.76
3MO 7.61 8.94 6.97
6MO 8.03 9.33 7.22
9MO 8.32 9.45 7.35
1YR 8.50 9.63 7.50
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は9.88％と1カ月以降の8％台を引き続き上回っている。今日は日本時間午後1時台に157円台後半から155円近くまで急落する動きがあった。市場では介入観測が再び広がった。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.88 6.18 8.27 7.51
1MO 8.05 5.71 6.80 6.67
3MO 8.03 5.92 6.91 6.92
6MO 8.28 6.14 7.24 7.27
9MO 8.33 6.28 7.45 7.45
1YR 8.42 6.52 7.74 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.61 8.94 6.97
6MO 8.03 9.33 7.22
9MO 8.32 9.45 7.35
1YR 8.50 9.63 7.50
東京時間16:31現在 参考値
ドル円１週間は9.88％と1カ月以降の8％台を引き続き上回っている。今日は日本時間午後1時台に157円台後半から155円近くまで急落する動きがあった。市場では介入観測が再び広がった。