欧州株　堅調、中東情勢の改善期待、ＮＹ原油は１００ドル割れ
東京時間17:22現在
英ＦＴＳＥ100　 10393.04（+173.93　+1.68%）
独ＤＡＸ　　24773.04（+371.34　+1.52%）
仏ＣＡＣ40　 8189.67（+127.36　+1.60%）
スイスＳＭＩ　 13269.81（+217.64　+1.67%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49534.00（+119.00　+0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7308.25（+21.00　+0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28345.50（+209.50　+0.74%）