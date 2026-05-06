欧州株 堅調、中東情勢の改善期待、ＮＹ原油は１００ドル割れ
欧州株 堅調、中東情勢の改善期待、ＮＹ原油は１００ドル割れ
東京時間17:22現在
英ＦＴＳＥ100 10393.04（+173.93 +1.68%）
独ＤＡＸ 24773.04（+371.34 +1.52%）
仏ＣＡＣ40 8189.67（+127.36 +1.60%）
スイスＳＭＩ 13269.81（+217.64 +1.67%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:22現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49534.00（+119.00 +0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7308.25（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28345.50（+209.50 +0.74%）
東京時間17:22現在
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独ＤＡＸ 24773.04（+371.34 +1.52%）
仏ＣＡＣ40 8189.67（+127.36 +1.60%）
スイスＳＭＩ 13269.81（+217.64 +1.67%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49534.00（+119.00 +0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7308.25（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28345.50（+209.50 +0.74%）