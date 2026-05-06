「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）

ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が０−１の後半２５分から左サイドバックで途中出場。負傷交代した３月１４日の水戸戦以来、５３日ぶりにピッチに立ち復活をアピールした。

青赤の背番号５が帰ってきた。逆転に向けて後半途中から意気揚々とピッチに入った長友。ファーストプレーでの競り合いでいきなり高い跳躍力を見せ万全ぶりを印象づけた。しかし、直後の同２８分、相手のシュートがクロスバーに当たったこぼれ球に反応するも、マークについていた千葉の姫野にわずかに上回れ失点を許した。

その後は敵陣深くまで何度も上がり攻撃参加。０−３の同３７分には、ペナルティーエリア外から低弾道のミドルシュートを放ったが、相手ブロックに阻まれる。４０分には左サイド奥でボールを受け取り、対応に来た相手をフィジカルではねのけてゴール前中央へクロス。フリーの味方へ送ってシュートまでつないだ。試合終了まで好クロスを送り続け、チャンスを演出した。

日本代表として前人未踏の５大会連続Ｗ杯出場を目指す長友。開幕から好調をキープしていたが、３月１４日の試合中に負傷し右ハムストリング肉離れを診断されていた。６月の開幕まで３カ月を切ったタイミングで訪れた試練にも、自身のＸで「東京のタイトルとＷ杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」と投稿し、復帰を目指していた。

５月１５日に行われるＷ杯北中米大会のメンバー発表まで残り９日。次戦が発表前ラストの試合となる。３９歳の鉄人が最後のアピールを続けていく。