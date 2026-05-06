タレント若槻千夏（41）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。自身のゴシップ好きを語った。

番組で行った心理テストは「あなたが一番イライラする状況は？」という“長生き度”をチェックする心理テスト。

若槻は「スマホの電波が悪すぎる」を選ぶと、“長生度 高い”として「状況把握を重視するあなたは情報至上主義の『知りたがりタイプ』。対人関係ストレスフリー。のんびり余生を過ごす」と診断された。

若槻は「すごい知りたがりタイプじゃん。めっちゃあってる！」と共感。「知りたがりタイプです。結構重いゴシップみたいなのって、早朝に出るのよ。6時ぐらいに解禁されるんですけど」と解説した。

ゲスト出演したAKB48のセンター伊藤百花（22）は「ええ〜詳しい」と若槻の知識に驚いた。

若槻は「6時ぐらいに解禁されるんですけど、そのために私5時30分ぐらいに起きたことある。一番最初に見たくて。だからすごい知りたがりです」と語り、笑わせた。

また「だから飛行機あんまり好きじゃないんですよ。電波がないから。私が飛行機に乗っているこの4時間の間にどんなゴシップが出ているんだろう…って」と知りたがりをアピールし笑わせた。