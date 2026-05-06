起用に応える完璧なヘッド!



コーナーキックからのボールを

サニブラウン ハナンがヘディングで

ゴールを決め、福岡が同点に追いつく!



明治安田J1百年構想リーグ

福岡×京都

DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/RdQ2ZxX0pX