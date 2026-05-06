応援練習について地域住民から意見…仙台が謝罪&配慮ある行動を呼びかけ
ベガルタ仙台は5日、クラブ公式サイトで「地域のみなさまへのお詫び、及びご来場のみなさまへご協力のお願い」と題した声明を発表した。
それによると、2日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第14節・ブラウブリッツ秋田戦(●1-3)を含む最近の試合で、ユアテックスタジアム仙台周辺で行われた応援練習に対し、地域住民から意見が寄せられているという。「近隣にお住まいのみなさま、地域のみなさまに通行や周辺環境への影響などによるご不便やご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪している。
クラブは「サポーターのみなさまの熱い声援は、ベガルタ仙台にとって大きな力です。チームを勝利に導き、クラブ全体を支える、感謝すべき大切なものです」としつつ、「ホームゲームの開催および付随する活動は地域のみなさまのご理解とご協力のもとに成り立つものです」と強調。スタジアム敷地外での応援練習については、住宅付近を避けることや通行の妨げにならないよう配慮すること、安全面への注意を求めた。
また、クラブ側も関係者と連携しながら安全確保や通行導線の整理などの対策を進めるとし、スタジアム運営でも地域への影響軽減に取り組む方針を示している。
クラブは「これからも地域に根差し、みなさまに愛されるクラブであり続けられるよう努めてまいります」と表明し、「すべての方にとって安心・安全な試合運営の実現に向け、引き続きのご理解とご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます」と発信した。
以下、声明全文
日ごろより、ベガルタ仙台へ温かい応援、ご支援をいただき誠にありがとうございます。
5月2日に開催した明治安田J2・J3百年構想リーグ 第14節 ブラウブリッツ秋田戦、及びここ数試合におきまして、ユアテックスタジアム仙台周辺でサポーターのみなさまが実施する応援練習について、地域のみなさまよりクラブにさまざまなご意見をいただいております。
近隣にお住まいのみなさま、地域のみなさまに通行や周辺環境への影響などによるご不便やご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
サポーターのみなさまの熱い声援は、ベガルタ仙台にとって大きな力です。チームを勝利に導き、クラブ全体を支える、感謝すべき大切なものです。一方で、ホームゲームの開催および付随する活動は地域のみなさまのご理解とご協力のもとに成り立つものです。公共空間におけるルールやマナー、周辺環境への配慮が不可欠であると認識しております。
スタジアム敷地外での応援練習などの実施にあたっては、住宅付近を避けると共に、公園利用者や地域のみなさまの通行の妨げや安全に影響が生じることのないよう、十分な配慮をお願いいたします。周辺環境への影響にご留意ください。
クラブといたしましても、スタジアム敷地外での活動であっても、周辺への影響が生じることを踏まえ、関係者と連携し、安全確保や通行導線の整理など必要な対応を行ってまいります。また、スタジアム運営においても、待機列の形成や場内外の動線確保など、地域のみなさまへの影響を最小限とするための改善を継続して取り組んでまいります。
ベガルタ仙台はこれからも地域に根差し、みなさまに愛されるクラブであり続けられるよう努めてまいります。すべての方にとって安心・安全な試合運営の実現に向け、引き続きのご理解とご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
それによると、2日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第14節・ブラウブリッツ秋田戦(●1-3)を含む最近の試合で、ユアテックスタジアム仙台周辺で行われた応援練習に対し、地域住民から意見が寄せられているという。「近隣にお住まいのみなさま、地域のみなさまに通行や周辺環境への影響などによるご不便やご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪している。
また、クラブ側も関係者と連携しながら安全確保や通行導線の整理などの対策を進めるとし、スタジアム運営でも地域への影響軽減に取り組む方針を示している。
クラブは「これからも地域に根差し、みなさまに愛されるクラブであり続けられるよう努めてまいります」と表明し、「すべての方にとって安心・安全な試合運営の実現に向け、引き続きのご理解とご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます」と発信した。
以下、声明全文
日ごろより、ベガルタ仙台へ温かい応援、ご支援をいただき誠にありがとうございます。
5月2日に開催した明治安田J2・J3百年構想リーグ 第14節 ブラウブリッツ秋田戦、及びここ数試合におきまして、ユアテックスタジアム仙台周辺でサポーターのみなさまが実施する応援練習について、地域のみなさまよりクラブにさまざまなご意見をいただいております。
近隣にお住まいのみなさま、地域のみなさまに通行や周辺環境への影響などによるご不便やご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
サポーターのみなさまの熱い声援は、ベガルタ仙台にとって大きな力です。チームを勝利に導き、クラブ全体を支える、感謝すべき大切なものです。一方で、ホームゲームの開催および付随する活動は地域のみなさまのご理解とご協力のもとに成り立つものです。公共空間におけるルールやマナー、周辺環境への配慮が不可欠であると認識しております。
スタジアム敷地外での応援練習などの実施にあたっては、住宅付近を避けると共に、公園利用者や地域のみなさまの通行の妨げや安全に影響が生じることのないよう、十分な配慮をお願いいたします。周辺環境への影響にご留意ください。
クラブといたしましても、スタジアム敷地外での活動であっても、周辺への影響が生じることを踏まえ、関係者と連携し、安全確保や通行導線の整理など必要な対応を行ってまいります。また、スタジアム運営においても、待機列の形成や場内外の動線確保など、地域のみなさまへの影響を最小限とするための改善を継続して取り組んでまいります。
ベガルタ仙台はこれからも地域に根差し、みなさまに愛されるクラブであり続けられるよう努めてまいります。すべての方にとって安心・安全な試合運営の実現に向け、引き続きのご理解とご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。