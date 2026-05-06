ロンドン在住の元テレビ東京でフリーアナウンサーの秋元玲奈（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。4年ぶりのテレビ出演を報告した。

「世界卓球がロンドンに来たー！！」と秋元アナ。「ということで、古巣テレビ東京に声をかけていただき、4年ぶりにテレビ出演をすることになりました！テレ東の地上波番組出演は2021年の退社以来」と約4年ぶりの地上波復帰を報告した。

「久々の収録にドキドキでしたが、MCは @mizutani_jun0609 さんと@sayakahirano0324 0324 さん。選手時代から取材を通して交流させていただいていたレジェンドのお二人ということで、とても心強く、笑いっぱなしの楽しい収録になりました！」とつづり、東京五輪卓球混合ダブルス金メダリストの水谷隼氏と元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さんとのスリーショットをアップした。

「久しぶりにテレ東スポーツ局の皆さんにもお会いできて嬉しかったです」としつつ「退社して何年経っても声をかけていただけること、ありがたいなあと感じました」と感謝した。

「私が出演するのは『〜絶対届く、金メダル。〜 卓球PROJECT2028』明日5月7日(木) 夕方5:20〜テレビ東京にて放送です！ぜひご覧ください」と呼びかけ。

「そして連日世界卓球も盛り上がっています！懐かしいあの緊張感を味わいに、私も現地で観戦し、日本チームにエールを送ります」と記した。

秋元はテレビ東京在籍中の17年3月に会社員の男性と結婚。同年11月に第1子の男児を出産。21年6月にテレビ東京を退職し、12月に第2子・第3子となる双子の男児を出産した。22年7月から夫の仕事の関係でロンドン生活をスタートさせている。