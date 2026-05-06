［論点 憲法改正］＜下＞

自民党の参院議員が憲法改正に向け、新たな議員連盟を発足させた。

「合区を導入した県は著しい投票率の低下や無効票の増加が続いている。憲法改正も見据えていかなければならない」

自民の松山政司参院議員会長は４月２２日、議連の設立総会でこう訴えた。

参院では、隣接する２県を一つの選挙区とする合区の存在が大きな問題となっている。

合区は「１票の格差」是正を目的に、２０１６年参院選から「鳥取・島根」と「徳島・高知」の両選挙区で導入されたが、一方の出身者が立候補しにくいこともあり、投票率の低下が顕在化している。都市部への人口集中が続けば、合区はさらに増える可能性もあり、「地方の声が反映されにくくなる」との懸念もある。

自民は１８年にまとめた改憲４項目で、合区解消のため、３年の改選ごとに各都道府県から１人以上を選出する規定を追加する案を示した。憲法１４条の「法の下の平等」に基づく投票価値の例外と位置づけ、「地域代表」としての性格を強める内容だ。

与野党は「合区解消は必要」との考えではほぼ一致している。日本維新の会、国民民主両党は、自民と同じく改憲での合区解消を提案する。一方、立憲民主党、公明両党は法改正で対応すべきだとの立場だ。

参院のあり方は、改憲論議の大きな柱だ。憲法は首相指名や予算案の議決で衆院の優越を認めるが、それ以外は衆参がほぼ同じ権限を持ち、「強すぎる参院」と言われる。参院は任期途中の解散がなく、法案審議に腰を据えて取り組めるため「良識の府」と呼ばれてきた。だが、政党間の縦割りが進むと「衆院のカーボンコピー」と揶揄（やゆ）されるようになり、衆参ねじれ国会では野党が抵抗を強める「政局の府」と化した。

自民の中西祐介氏は４月１５日の参院憲法審査会で、「参院の役割を一層明確にすることは、審査会でこそ議論を深めていくべきだ」と強調した。参院の不要論さえ唱えられる中で、参院の現状への危機感は強い。

国会関係者によれば、先進７か国（Ｇ７）はいずれも二院制を採るが、その多くでは参院にあたる上院の権限が抑制されている。英国では、上院は予算関連法案の成立を１か月遅らせることができるが、下院の判断は覆せない。フランスは原則、上院で法案が否決されても、下院は過半数で再可決でき、日本の「３分の２」に比べて要件が低い。

日本の国会では、衆参の役割や参院の権限縮小を論じる機運は乏しい。自民案のように、参院を「地域代表」と位置づけるのであれば、衆参を「全国民の代表」と定めている憲法４３条との整合性が問われるが、こうした議論は深まっていないのが実情だ。

国会に関する改憲論点は、合区解消にとどまらない。二院制における参院のあり方をどう考え、いかに国民の意見を反映させていくか。根本的な議論を深めることが求められる。（この連載は、木村優里、中山潤、原新が担当しました）