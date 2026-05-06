「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京−千葉」（６日、味の素スタジアム）

右ハムストリング肉離れで離脱していたＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、負傷後初のベンチ入りを果たし、０−１の後半２５分から途中出場した。

長友は左サイドバックに入り、同じく後半２５分から途中出場した千葉の１７歳のＭＦ姫野誠とマッチアップ。直後の同２８分、左からのクロスに千葉のＦＷ石川が放ったヘディングシュートがクロスバーに当たったこぼれ球に、姫野が右足を伸ばして反応。長友は体ごと姫野にぶつけて阻止しようと試みたが、千葉の２点目のゴールが決まった。

ＤＡＺＮの中継で解説を務めた元日本代表ＤＦの坪井慶介氏は「両選手とも反応は速かった。ただ、姫野の方はゴール向きに反応できた。長友はゴールもそうだが、後ろに姫野、ボールも見なければいけない難しい状況だったというところの差が出たかもしれない」とゴールシーンを解説した。

ＳＮＳ上でも２人の対決は話題になり「姫野くんと長友の競り合いってエモいな…何歳違うんだろうか」「長友と姫野、何歳差だよ」「姫野ＶＳ長友」「狙ったわけではないだろうけど、姫野と長友のマッチアップになってる？」などとコメントが寄せられた。