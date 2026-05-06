5月5日、歌手・中森明菜が『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（テレビ東京系）に出演。独占インタビューに応じ、視聴者の驚きを集めている。

2024年7月から、歌手としての活動を再開した中森。地上波の番組でインタビューを受けるのは、異例の事態だ。

「中森さんは、少し明るい黒髪ボブで、涼しげなミントグリーンのワンピースを着てインタビューに登場し、経済や平和への思いを語っていました。

番組のために書き下ろした新曲『カサブランカ』について、『いろいろな苦しみを味わっている人たちに、少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ、明るい未来がきっと訪れるよ、と。少しでも一日の癒やしとして届けられるように、と思いながら書いた』と、強いメッセージを込めたことを明かしています。

田中瞳アナからの質問に、時折言葉を選びながらも、穏やかな笑顔で、丁寧に話している姿が印象的でした」（芸能担当記者）

Xでは、番組出演時の中森の姿を見て、「若返った」と衝撃を受ける声があがっている。

《中森明菜さん、めっちゃ若返った感があるな・・・》

《なんかまた若返った感じでちょっと安心》

《まだまだ綺麗でしたね ひとまず元気そうで良かった》

2026年に入り、活動が活発になってきている中森。今年2月には、約20年ぶりとなるホールツアーを開催することを発表している。7月から、東京・大阪・名古屋の3都市で5公演がおこなわれるという。

「振り返れば、2023年12月に公式YouTubeを開設し、カバー楽曲を次々に投稿。2024年7月、ファンクラブ限定イベントからステージ活動を再開しました。

2025年には、大分県でおこなわれた野外フェス『ジゴロック2025〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜』に出演し、『明菜だー！ 生きてたぞー！』と高らかに宣言し、ファンを喜ばせました。

今回のツアーでは、オリジナルアレンジで20曲以上の楽曲を披露すると打ち出しており、前向きな姿勢がうかがえます。さらに、3月には、セルフカバーJAZZシリーズの集大成として、アルバム『AKINA NOTE』を5月1日に発売することを発表。“完全復活” の気配が漂っています」（芸能担当記者）

“若返り” の秘訣は、歌手としての復活ぶりにあるのかもしれない。