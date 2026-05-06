◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ プロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

日本女子プロ選手権（２０１４、１６年）、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（２５年）を制している鈴木愛（セールスフォース）が、史上１１人目のメジャー３冠に挑む。「難しい。西も東もどっちもあんまり得意じゃない」と首をかしげた２０１７、１９年の賞金女王だったが、今年と同じ西コースで開催された１８年は２位、２３年は１０位。しっかりと結果を残している。

特に申ジエに１打差の２位に終わった１８年大会は「めちゃくちゃ覚えている。あれは勝ちたかった」。４打差２位から出ると６番からロングパットで３連続バーディーを決め、７打差を追いつき１６番で単独首位に。だが１７番パー５で会心のイーグルを決めた申ジエに逆転を許した。あの日の悔しさは今も胸にある。

「１６年に（日本女子プロ選手権を）勝って、２年後にここでチャンスが来て勝てなかった。そこからメジャーを勝つのに去年までかかってしまった。あそこで勝てていたら、もうちょっと他にも取れたメジャーがあったかもしれない。気持ち的には沈んだ。自分のなかでどれが一番悔しかったって言ったら、ここかもしれない。悔いはないけど、勝ちたかった」

前週のＮＴＴドコモビジネスレディスで今季２度目の予選落ちを喫した。「ショットが全体的に悪かった。ショットは良くはなってきて、今日のフィーリングはめちゃくちゃ良かった。これが続いてくれたら、かなりいいところにはいけると思うけど、そんなにうまくいかないよなっていう」と笑顔で言った。

最近１か月ほど、太もも裏の強い張りに見舞われることが増えた。「私めちゃくちゃ注射が嫌いだけど、そうしてもマッサージだけじゃ取り切れないところがあって、どうしてもハリをしなきゃいけなくなって」。苦手なハリ治療も受け入れるようにしている。前週も違和感はあった。予選落ちし、日曜日の予定が空いたため、ハリを打った。「めっちゃくっちゃ痛かった。毎回毎回、張り具合で違う所に刺されるんだけど、今回はお肉のない所、膝下とか。超痛かった」。そのかいあって、足の状態は良好だ。

４試合あるメジャーのうち、まだ制していないのはワールドレディスサロンパスカップと日本女子オープンの２大会。今回、昨年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯からのメジャー連勝と、３冠がかかる。「取れるのであればやっぱりグランドスラムを取りたいとは思う。もう１個取れたら考えたい」。前人未到の公式戦４冠達成に王手をかける。（高木 恵）