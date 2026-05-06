◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ プロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

昨年大会では体調不良ながら、韓国の申ジエ（スリーボンド）にプレーオフで敗れて２位惜敗だった藤田さいき（ＪＢＳ）はプロアマ戦終了後、取材に応じ「今年は元気です！ 去年はこの段階（大会前日）で体調が悪かったですけど」と笑顔で話した。

昨年のワールドレディスサロンパスカップは大会の歴史に残る激闘だった。藤田は、大会前から体調不良に悩まされていたが、気迫あふれる好プレーを連発。しかし、最終日は気温２５・２度の夏日となり、暑さによって、さらに体力を削られ、１６番ではコース上で座り込んでしまった。「やめるわけにもいかない」と氷袋を首に当てながらプレーを続けた。申と通算７アンダーで並び、プレーオフに突入。１ホール目で敗れた後は、自力で立てず、救急搬送された。「去年のことはよく覚えていないんですよ。最終日は１５番くらいから、夢の中でプレーしている感じでした」と藤田は振り返る。

申とのプレーオフについては「申ジエとは元気な時に戦いたかった」と藤田は実感を込めて話す。今年、予選ラウンド（７、８日）では、その願いが実現する。ツアー史上７人目の永久シード（通算３０勝以上）に王手をかけている申と同組で回る。「申ジエは東コースでも西コースでも、どちらを回ってもうまい。西コースの攻め方を勉強したい」と意欲的に話した。

「やっぱり体が大事です」と藤田は実感を込めて話す。勝てば、２２年の大王製紙エリエールレディス以来、４年ぶりのツアー通算７勝目、さらには２０１１年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯以来、１５年ぶりのメジャー制覇となる。４０歳のベテランは今大会の主役候補のひとりだ。