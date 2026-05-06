メ～テレ（名古屋テレビ）

93年前の甲子園で行われた、伝説的な試合を再現した催しが名古屋で行われました。参加したのは、高校球児や小学生たち。当時、打ち立てられた大記録から、あることを学ぶためだと言います。

6日、名古屋市昭和区の中京大中京高校で野球部の「記念試合」が行われました。

兵庫県の明石高校を招いての試合、のはずですが、何人かの小学生の姿が――。

みんなで、93年前のある試合の最後を再現します。

「昭和8年(1933年)に夏の甲子園大会準決勝で、延長25回裏で決着するという高校野球史上最長の試合があって、両校が何らかのきっかけで交流試合ができるといいなと、前々から計画していた」(中京大中京高校 学園史担当 渡邉眞佐信さん)

実際の試合は、当時の中京商業が打ったボールを明石の二塁手がキャッチ。

すぐにホームへ投げましたが悪送球となり、審判の判定はセーフ。

中京商業がサヨナラ勝ちを決めました。

93年前の試合を道徳の授業で学ぶ

試合の再現を体験した小学生たちは――。

「甲子園のプレッシャーがかかる場面では、エラーをしてしまうかなと思いながら、(きょうは)落ち着いてプレーができた」(参加した滝川小学校の児童)

「伝統的な試合を体験できたことがうれしかった」(参加した滝川小学校の児童)

名古屋市立滝川小学校の子どもたちは、この93年前の試合について道徳の授業で学びました。

この試合をいまに伝えるのが、兵庫県教育委員会が小学校の副読本として作った「忘れない夏」。

「午後1時に始まった試合は、もうすぐ五時間を経過しようとしていました。『自分のエラーがあの大勝負を終わらせてしまった…』」

惜しくもアウトにできなかった二塁手、嘉藤栄吉さんの葛藤がつづられています。

「いつものようにため息をついた時、嘉藤さんの胸にある思いが浮かびました。『そうだ、こんなふうにしてにげてばかりではいけないということだ。もっと自分をみがけということだ』」

嘉藤さんの気持ちを疑似体験

子どもたちは、この時の嘉藤さんの気持ちをグランドで疑似体験する試みにチャレンジしました。

「人生でつらくなったときに、それ(きょうの経験)を思いだしてやってみたい」(参加した滝川小学校の児童)

「大事な場面でエラーをしてしまっても、悔やむことなく全力でプレーしたい」(参加した滝川小学校の児童)

「目標を持ったときに、目標を達成できなかった。でも挫折せずに努力していく気持ちを、多くの子が持ってくれたと思っている」(渡邉さん)

始球式をした、前田憲宏さん。

実は、前田さんの祖父は当時、中京商業の選手として決勝のホームインをした人物です。

6日の記念試合に参加した感想は――。

「(生前)祖父に聞くと『言っただろう。おれ25回のやつに出たんだ』と。そのときに信じた記憶がある。非常に貴重な記憶に残る試合に祖父が出ていたんだなと、あらためて感慨深いものがある。夢は明石高校も兵庫県代表として甲子園に出てもらって、甲子園で(中京との)戦いを見てみたい」(祖父が試合に出場していた 前田憲宏さん)