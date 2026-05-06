ロッテ・サブロー監督（４９）は６日、ドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が９日のファーム・リーグの巨人戦（ＺＯＺＯ）に登板して本拠デビューすると明かした。

石垣元は４月１１日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）で実戦デビューし、ファームでは３試合に登板して勝敗、セーブはなく防御率１５・４３。９日は４試合目の登板で、初のＺＯＺＯのマウンドとなる。

サブロー監督は「まず無事に終わってくれること。だんだんと良くなってきているので。ジャクソンとかでもそうですが、やはり風が強いときに思い通りに操れない投手が多い。投げる時に風が強かったらいいなとは思う。そういうところで一度、投げてほしい」と今後を見据えて、本拠特有の強風を経験してほしいと望んだ。

「（１軍に）呼べるものなら呼びたいですが、ウチもいま、中継ぎが頑張っているので、ちょっと様子を見ながら、もうちょっと下（２軍）でやってもいいのかな」と結果に関係なく、しばらくは２軍で実戦登板を積ませる考えも明らかにした。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、北海道・登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中では洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春優勝、３年春４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。今季推定年俸１６００万円。