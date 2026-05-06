経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第13回目のゲストは、歌い手のAdoさんです。Adoさんの歌声は、なぜ多くの人を惹きつけるのか。その秘密に迫りました。（構成・伊藤秀倫）

【画像】AdoさんのYouTubeチャンネル登録者数は、917万人

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Adoさんの声はなんで人を惹きつけちゃうんですか

成田 「AI Ado」の声分析もありましたが、Adoさんの歌声の特徴って何だと思われますか？

Ado 私の声は子どもっぽくもありますし、でも、自分の実年齢よりはもうちょっと老けている声にも聞こえる。言ってしまえば変ですし、街中でBGMとして、人がリラックスしている時に私の声がかかってきたら、本当に嫌な気持ちになると思っていて。何となくですが……。



Adoさん

成田 うっとり聴き入っちゃう美声みたいなのとは違いますよね。明確に。摩擦がある。

Ado そうですね。朝の目覚めの時にピッタリかと言われたら、「なに!?」みたいな感じで飛び起きちゃうぐらいの、いろんな意味で一発の衝撃がありますし、くどくもありますし。いい意味でも悪い意味でも粗があり、泥臭い感じ。意外とそういうのを意識して歌う時もあります。

成田 粗や泥や癖がある声って、ほとんどはただ聞きづらかったり気持ち悪かったりで終わっていくと思うんです。なのにAdoさんの声はなんで人を惹きつけちゃうんですかね。何か魔法があるんでしょうか。

Ado 何でしょうね（笑）。好き嫌いが分かれやすいけれど、本当にたくさんの皆さんに私の歌を聴いていただけております。

ただ私の感覚だと、この声だからこそ思いきってやっているところが、誰かにとっては気持ちいいのかなと思います。もちろんきれいに裏声重視で歌い上げようとしたこともあるのですが、ある日、がなり声にチャレンジした時に、こういう系統のほうが自分もやっていて気持ちがいいし、面白いなと感じまして。

私は人間という生き物がきれいな生き物だとは思っていなくて、人間には必ず人それぞれの粗がありますし、不完全さがありますし、生命としてのそういう生々しさがあります。私の声の中にもそういう粗とか不完全さがあって、それをさらに表現としても引き出しているというか。少なくとも歌っている時はそれを体現したい。私は私のままという、粗とか泥臭さというものを、私だと思っている節があるので。それを体現しているからこそ、誰かを響かせている部分はあるのかなとは考えたりしますね。

私から逃れるには死ぬしかない

成田 自分の中の粗とか泥を垂れ流すのって恥ずかしく感じる人が多いと思うんです。それをあえて浄化せず、そのまま表現しつづけられたのってなぜなんでしょう。

Ado 秘訣というと難しいですが、きれいに生きようとしても、どうしても私にとっては、自分の姿が汚く見えますし、実際に汚いなと思う瞬間があって。自分の声にも声以外にもコンプレックスがありまして、それも含めて自分として生まれてきてしまったからには、そこだけ直すわけにもいかない。すごく強い言葉で言ってしまうと、「死なない限り直せないんだ」、「私じゃなくなりたいんだったら死ぬしかない」みたいに考えてしまったこともあります。なんで私は私として生きているのだろうって。

だから、きれいなところへ行こうとしても、結局私ってこういう散らかった汚いいびつなままだから、「じゃあ、私はそれでもいいさ。私はもう泥まみれでもそのまま行ってみせる。だってそんな人いないから」と思った瞬間がありました。

当時10代の感覚ですが、ちょっとゆがんでいたところもあったので、「みんなはきれいにしようとしても、私は雨でグチャグチャに泥まみれになっていても、容姿とか関係なしにそのままはいつくばってでも上に上がってやる」みたいな気持ち。だからこそ、この場所だけは絶対に譲らない、みんなが汚いことを否定して、泥まみれになる人間、泥臭い人間を否定するのだったら私がそれを体現して、「そういう人間だっていい」と伝えてやる、って。

だって、泥にまみれることが私は人間として悪いことだとは思わないから。自分には選択肢がなかったからこそ、それを大事にしようと思えたことが、ある種秘訣かなと振り返ってみて思います。

※約4500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（Ado×成田悠輔「『死なない限り直せないんだ』令和の歌姫Adoが自分のコンプレックスを乗り越えるまで」）。全文では、以下の内容が語られています。

・人気度合いの適温って？

・告白小説として昇華しようと思った理由

（Ado,成田 悠輔／文藝春秋 電子版オリジナル）