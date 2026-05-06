ベッキーが、“ムッチムチ”ピンクタンクトップ姿で登場したM-1王者を見るなり思わず大爆笑する場面があった。

【映像】“ムッチムチ”タンクトップ姿のM-1王者

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

オーディション参加者たちが入場すると、最後尾に23年、24年に漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」を2連覇している令和ロマン・松井ケムリの姿が。

ケムリはピッチリのピンクタンクトップ、デニムのハーフパンツ、ウィッグにガラケーという“昔のベッキー”スタイルで登場し、ベッキーは見るなり大爆笑。ケムリは「おかしいだろ！なんで俺だけ昔のベッキーなんだよ！」と叫び、ストラップが大量についたガラケーも披露した。くっきー！らは「やばいのおるな」「ムッチムチのおるな」「似合ってる」など盛り上がった。