俳優の川崎麻世が5日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィークに親戚らを招いて寿司パーティを開催したことを報告した。

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この日、川崎はゴールデンウィークについて「我々は旅行にも行かずに」「家にいるか遠出はしない事にしました」と報告。「秋に予定している絵の個展に向けての作品作り」や「体をリセットする意味合いでGW中は禁酒と早寝早起きダイエットもすることに決めました」と明かした。

続けて、妻・花音さんの親戚や義母が自宅に来ることを明かし「妻と前日の朝に築地魚河岸に買い出し」に行ったと報告。「酢飯のしゃり切りは俺の仕事で他は妻が全て仕込みを済ませてくれました」と夫婦で協力して準備した様子を伝えた。

「新鮮な魚介類や野菜が並んでまたまた寿司パーです」と述べつつ、豪華な食材が並んだ食卓の写真を公開。「寿司屋で食べたら幾らするの!?ってくらいの食材がテーブルに並びました」（原文ママ）とコメントした。

「ほんとに我々寿司が大好きでスシ」と述べ、余った食材で作った海鮮丼を朝食に食べたこと報告。最後に「皆さんはGWどの様に過ごしてますか」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」